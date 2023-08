Álvaro Uribe desmiente a Epa Colombia sobre supuesta invitación: "no me hablo con ella"

'Epa Colombia' también aseguró que la senadora Paloma Valencia, también la había buscado en algún momento.

"Yo no me quiero ver con nadie, porque después dicen que 'Epa' se vinculó... A mí me gusta estar alejada de todo ello", dijo.

Álvaro Uribe Vélez desmiente a 'Epa Colombia'

Ante las afirmaciones de la empresaria de keratinas, el expresidente decidió pronunciarse, indicando que no era verdad lo que ella decía.

"Me daría mucho gusto que Epa Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos", escribió Uribe en sus redes sociales.

De la misma manera, desde el partido Centro Democrático, indicaron que lo que decía la influenciadora no era cierto.

"El expresidente Álvaro Uribe no se ha comunicado con ella recientemente y tampoco le ha realizado invitación alguna"