Álvaro Uribe mostró su declaración de renta: así son sus cuentas

Recientemente, la Revista Semana realizó el tercer debate con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, el cual duró cerca de tres horas. En él participaron Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, el general (r) Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo.

Le puede interesar: Edward Rodríguez rindió indagatoria por caso relacionado con Álvaro Uribe

A pesar de que se tocaron algunos temas importantes para Bogotá como la seguridad y la movilidad, en gran parte del debate se presentaron discusiones entre candidatos que tocaron temas de apoyos y partidos políticos.

En un momento del debate, el candidato del petrismo, Gustavo Bolívar, dijo que varios políticos en Colombia no pagan impuestos, insinuando que entre ellos estaba el expresidente Álvaro Uribe.

Este pronunciamiento generó la respuesta del expresidente Uribe, quien respondió a través de sus redes sociales: "Un participante me acusó de no pagar impuestos. No obstante, que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha".

Uribe, que publicó un breve video que puede ver a continuación, aseguró que ha compartido datos sobre las declaraciones de renta de su vida e incluso después de 2010 tras finalizar su periodo presidencial.

Durante su video entregó algunas cuentas de lo que es su patrimonio: "Rápidamente, paso por las cifras de impuestos pagados en los últimos años: $99 millones, $550 millones, $484 millones, $198 millones, $200 millones, $71 millones, $500 mil, $238 millones, $111 millones, $126 millones, $231 millones, $200 millones, $176 millones, $97 millones 361 mil, este año", indicó.

Le puede interesar: ¿Uribe estaría dispuesto a participar en el acuerdo nacional propuesto por Petro?

Asimismo, el expresidente Uribe aseguró que es titular de una cuenta de ahorros por fuera de Colombia, la cual indicó que sí incluyó en su declaración de renta y en la cual sostiene que tiene $186.156 dólares, es decir, una cifra que supera los $760 millones.

El video del expresidente Uribe