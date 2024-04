Amagá se convertirá en potencia digital tras construcción de Microcentro del MinTic

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, hizo presencia en el suroeste antioqueño, en los municipios de Amagá, Andes y Jardín, con el objetivo de potenciar esta subregión de Antioquia con tecnología y herramientas digitales, que seguirán aportando a la transformación digital de estos territorios.

De igual forma, el ministro Mauricio Lizcano resaltó que el departamento del país que más inversión va a tener por parte del Gobierno Nacional es Antioquia. Así lo indicó el ministro.

"Mucho se dice que el Gobierno Nacional no quiere Antioquia y no le ayuda, eso no es cierto. Nosotros vamos a conectar 600 colegios y escuelas en Antioquia, con internet satelital. Va a ser la inversión más alta del Ministerio TIC, en conectividad de escuelas y colegios", sostuvo.

Así mismo, resaltó que en Amagá se conectarán cuatro escuelas con el proyecto “la estrategia Colombia PotencIA Digital”.

Por otra parte, el ministro Lizcano hizo un anuncio en el que contó que desde el Ministerio de las TIC se realizará la construcción de un centro de formación en habilidades digitales. Esto fue lo que explicó.

"Como una pequeña Universidad, un centro de Inteligencia Artificial aquí en el municipio de Amagá donde lo vamos a construir para que Amagá se convierta en una potencia digital", dijo.

Finalmente, el jefe de la cartera TIC, Mauricio Lizcano, estuvo en Jardín, donde también se realizó la entrega de 389 computadores a estudiantes de cuatro instituciones educativas.

Dentro de las grandes estrategias para este territorio está la consolidación del turismo a través de herramientas que sigan fortaleciendo las experiencias en este territorio que sobre sale por la belleza de sus casas, hoteles y la perfección de su clima que combina con la calidez de sus habitantes