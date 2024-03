Andi expresó preocupación por riesgo de desabastecimiento de energía y gas

En el cierre del evento Colombia Genera, en Cartagena, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, su preocupación por el riesgo que se percibe en el país de desabastecimiento de energía y gas.

El líder gremial dijo además que ven con desaliento que varios proyectos están atrasados en sectores como conexión, generación, en energías renovables no convencionales y en gas.

“Se planteó la necesidad de hacer un ejercicio profundo de articulación y acompañamiento al lado del Gobierno con esta industria que quiere que las cosas salgan bien, para poder evitar que estos atrasos se presenten”, sostuvo.

Afirmó que el mapa en el país está lleno de proyectos, pero estos no se han desarrollan.

“Nos encontramos por ejemplo que en la Guajira no hubo nada, que era nuestra gran potencial e idea que allí podíamos hacer cosas, resulta que no hay ningún proyecto y la proyección de oferta y demanda aparece justa en el año 2026-2027 y si los proyectos se nos llegan a atrasar podemos tener un problema de desabastecimiento con margen menor del 4%, dado que se trata de subastas solares”, explicó.

Según Bruce Mac Master, la institucionalidad puede ser un soporte para generar confianza en los mercados.

“Hay nerviosismo en este momento, hay mucha gente que no sabe para donde vamos, hay ideas nuevas que surgen y que eventualmente generan preguntas y les ponen signos de interrogación a los proyectos, por eso se reiteró en la necesidad de tener una CREG operativa y que cumpla su función”, señaló.

Dijo además que los bloqueos se están convirtiendo en un problema gigantesco, especialmente en el sector petrolero e hidrocarburos, que el año pasado reportó más de 1.000 bloqueos.

“Se habla de la necesidad de poder construir entre todos y tener muy clara una ruta estratégica, paso a paso, con detalles en lo ambiental, en lo jurídico, en lo regulatorio, en la producción, definiendo la inversión, alrededor de cómo va a ser la transición energética y cómo podemos entre todos hacer un ejercicio, de articulación(...) yo creo que a Colombia le iría muy bien, y yo creo que este sector sabría mucho frente a qué estamos, y usted va a poder contar, el país va a poder contar, con una cantidad de personas que van a estar en condiciones de invertir recursos”, resaltó.

El presidente de la Andi dijo además que les genera preocupación los efectos del decreto 044.

“Este documento se ha convertido en un gran signo de alerta en el sentido de qué es lo nuevo que trae, por qué es peligroso, es realmente fuente de incertidumbre, hay o no hay capacidad, de que mediante decisiones eventualmente individuales o incluso subjetivas, pudieran los proyectos no poder tener acceso a operar, o no poder tener acceso a renovar su licencia, o a poder participar en adelante”, aseguró.

En materia del sistema energético dijo que es importante balancear la ecuación energética y ver la posibilidad de que no se tenga que importar gas.

“Hay que tenerla como muy entre oferta y demanda, gas natural, oferta y demanda, generación energética, oferta y demanda, cómo hacemos para que efectivamente esa ecuación sea una ecuación que funcione, cómo hacemos para lograr que efectivamente todos los proyectos estén en disposición. En el caso de gas natural, decíamos, si hay necesidad de importar, porque hay necesidad de importar, pues importaremos, es lo que razonablemente debe hacer un país, pero busquemos la forma de que no tengamos que importar, busquemos la forma de ver si nosotros somos capaces de autoabastecernos, busquemos a ver si hay la forma de que nosotros podamos transmitir nuestro gas, vender nuestro gas, sacar nuestro gas, etc”, puntualizó.