Andrea Guerrero hizo graves denuncias por críticas a agresor de Daniel Cataño: "No podré volver"

Lo siguiente fue lo que dijo en el programa En La Jugada este lunes 6 de marzo, aprovechando la noticia que se conoció sobre el aficionado que ingresó al campo de juego durante el partido Liverpool vs. Manchester United en la Premier League.

“El señor delincuente-desaptado del Tolima me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía. Este (espacio) quería aprovecharlo para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá, donde fuera... y puso esto en riesgo.

“Creo que ya la gente lo tomó un poquito personal con el tema de que sea de Ibagué y tal… Y bueno, amenaza que va, que viene. Yo acá lo único que tengo que decir es bravo por el Liverpool, pero acá tengo que decir que el fútbol es el reflejo de lo que somos como sociedad. Las decisiones y los castigos también.

¿Pero cuál fue la decisión que usted tomó? (pregunta de Antonio Casale)

"La decisión que tomé fue no entrar más en esto (la polémica contra el agresor de Daniel Cataño), ¿sabe? Yo ya lo viví una vez con todo el tema de la convocatoria de (pablo) Armero y fue muy doloroso porque además yo tengo una hija. Ya está insoportable.

"Este señor solamente tiene que hablar con la Fiscalía, yo no voy a ser interlocutora de él, pero qué triste porque somos el reflejo de la sociedad.

"(Lo del) señor es la burla. Creo que las otras cosas vienen de los demás. Este era como mi punto acá: no es contra la afición de Ibagué, no es contra el hincha del Tolima, es individual. Yo no tengo nada en contra. Evidentemente, yo no podré volver por allá”.