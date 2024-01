Andrés Camilo Peláez completa 639 días desaparecido

Un 4 de enero de 1996 nació Andrés Camilo Peláez Yepes, quien se convirtió en ingeniero forestal de la Universidad Nacional sede Medellín, y en el camino se rodeó de personas que lo admiran, lo quieren, lo extrañan y lo siguen buscando.

Su mamá, Claudia Yepes, es sin duda quien más ha luchado por encontrar respuestas sobre qué le pasó y cuál es su paradero, y en esa tarea ha sido insistente con la Fiscalía, el Gobierno departamental, el nacional, EPM y con la ciudadanía para que haya información y la investigación no se paralice.

El 4 de abril de 2022 se reportó la desaparición de Andrés Camilo, que estaba en San Andrés de Cuerquia, al Norte de Antioquia, desarrollando labores propias de su profesión y de su trabajo como contratista de una empresa que brindaba sus servicios a Hidroituango para la interventoría de proyectos ambientales.

La última imagen que se tiene de él es la captada por una cámara de seguridad del hotel donde se estaba quedando. Luego, 21 meses después, o sea 639 días, llegó de nuevo su cumpleaños, este es el número 28, y otra vez no se encuentra con sus amigos, que ahora usan sus redes sociales para publicar fotos de Andrés Camilo, recordar momentos que han vivido con él y pedir junto con el #DondeEstaCamilo que no pare la búsqueda.

Mientras que su mamá, Claudia, cuenta que en la mañana del 4 de enero hicieron una eucaristía en su honor en Jericó, de donde son sus padres y donde él se crio, mientras piensa en cómo celebraría con él si estuviera a su lado. Dice que, como era habitual, Andrés Camilo estaría en el pueblo junto a ellos disfrutando de su cumpleaños, ‘‘pero, bueno, este fue el pedacito de vida que nos tocó, y seguimos a la espera de que las cosas cambien, ojalá para bien’’.

Esa frase, que guarda un poco de desolación por no sentirse apoyada para la búsqueda, también alberga esperanza, pues día tras día Claudia pone varias publicaciones en redes sociales como Instagram y X para que nunca se les olvide que Andrés Camilo está desaparecido.

‘‘Definitivamente es un silencio total, y esto como que se va volviendo paisaje para las autoridades, porque uno no ve como el apoyo que uno diga que realmente están investigando o haciendo algo para buscarlo, uno se va quedando como muy solo’’, expresa Claudia, que con respecto a los avances señala que no saben ‘‘absolutamente nada de Andrés Camilo, ni vivo ni muerto’’, ‘‘nadie llama a dar información, la Fiscalía está paralizada en el momento, no sé si están investigando’’.

Por eso, con la entrada del nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la mamá de Andrés Camilo buscará reunirse con el mandatario para que se sigan implementando estrategias para hallarlo, así como lo llegó a hacer el exgobernador Aníbal Gaviria.

Adicionalmente, Claudia pide ayuda de EPM, porque considera que ‘‘no hubo tanto apoyo’’, pues solo se habrían puesto vallas y se hizo perifoneo durante un mes, pero nada más, por lo que cuestiona la responsabilidad de la empresa a la que Andrés Camilo le brindaba sus servicios como contratista, a través de otra. Así que también espera que la nueva gerencia la ayude más.

Cabe mencionar que por el caso hay dos capturados, uno de ellos es José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, del grupo delincuencial El Mesa, que opera en Bello y en municipios del Norte de Antioquia como San Andrés de Cuerquia. Claudia Yepes señala que estos se encuentran en el comando de Policía de Santa Rosa de Osos, ‘‘en una zona de confort’’, pero no se allanan a los cargos.

Ante esta situación, la mamá de Andrés Camilo no duda, y es severa en declarar que ‘‘alguien tiene que saber la verdad, alguien tiene que dar esa información’’, ‘‘ya llevamos mucho tiempo y yo sigo con la fe intacta, pero sí alguien que se apiade del dolor que uno siente como madre al no saber nada de su hijo’’.

Si cuenta con alguna información sobre el paradero de Andrés Camilo Peláez puede comunicarse al 123, o a las líneas 6048618040, 3003570191 o 3105678756.