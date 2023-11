Andrés Pastrana fue víctima de ciberdelincuentes que hackearon su cuenta de Facebook

Por medio de su cuenta en X, el expresidente de Colombia y hoy director del Partido Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana, denunció este sábado que delincuentes cibernéticos hackearon su página de Facebook.

Pastrana advirtió a sus más de 21.000 seguidores en la red social para que no le dieran credibilidad a lo que de manera malintencionada pudieran escribir en las próximas horas.

“Mi página de Facebook, verificada, fue hackeada hace algunos minutos por lo que no tengo acceso ni control de ella. No me responsabilizo por lo que se publique en la misma. Meta ya fue notificada y está haciendo la investigación pertinente”, escribió el exmandatario de los colombianos, quien no ocultó su molestia.