También señaló que "la Fiscalía no da papel ni me ha dado a mi una cámara para poderme conectar a las audiencias, me toca desde mi celular".

La fiscal Consuelo García Andrade denunció que el funcionario Luis Alexander Bermeo, hizo caso omiso a un oficio en el que denunció esta situación y agregó que "yo respetuosamente pido que haya una redistribución de mi carga, por favor me estoy enfermando, estoy a punto de enloquecerme (...), Me siento supremamente mal, no tengo una oficina acorde".

Dijo que envió las fotos de todos los expedientes que tiene a su cargo y que "no tengo por donde caminar, materialmente me están haciendo daño todos estos procesos".