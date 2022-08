"Ante las bajezas, altura": Duque sobre burlas en contra suya y de su familia

Dijo que su hermano no fue 'ni lo uno, ni lo otro' y que durante estos cuatro años no tuvo ninguna responsabilidad pública. "Él me ha acompañado como soporte moral, es de gran juicio, de gran conocimiento, tiene un dominio de los temas internacionales. Además, es un confidente y es un respaldo en muchos momentos que son necesarios en la vida de un gobernante".

Concluyó que su hermano Andrés no le genera ingresos al erario público y no participó en reuniones. "Él me acompañará el resto de mi vida y a donde él esté, estaremos, es un ser humano extraordinario. Muchos le intentaron hacer un perfil, tratando de buscarle toda suerte de 'cascaritas' y con lo único que se encontraron es con un ser humano transparente y desprendido".