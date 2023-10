Antioquia y Sucre tienen puestos de votación afectados por ola invernal

Desde la Casa de Nariño el Gobierno nacional hizo un primer balance de la jornada electoral de este domingo 29 de octubre, principalmente en materia de funcionamiento de puestos, confirmando que son cuatro los puestos de votación los que hasta las 11 a.m. no habían podido dar apertura.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que en Nariño “al parecer hubo una agresión contra el familiar de algún candidato, estamos tratando de confirmar y lo que ocurre es una disputa, o sea, no es una acción de orden público, no es un grupo ilegal y están evitando que la gente entre al espacio de votación de uno de los puestos de votación, no es el municipio, es uno de los puestos de votación”.

Confirmó que en la zona se encuentran funcionarios del Gobierno, “entiendo está la registraduría, está gente del Ministerio del Interior, está por supuesto las fuerzas militares, la Policía, la fuerza pública”.

A la zona de Nariño, se está dirigiendo un grupo del UNDEMO, “por si tenemos que hacer algún tipo de actuación distinta”.

“También es una disputa en la zona rural, en una vereda, el sector de Panamá, en el municipio de Tumaco”, confirmó el Ministro del Interior.

En materia de ola invernal son dos los municipios afectados: Briseño, Antioquia y San Onofre, Sucre, en los cuales la Registraduría deberá activar un plan de contingencia, según dijo el Gobierno.

El cálculo del Gobierno es que eso no afecta ni siquiera el 0.01% de las mesas del país y “nuestro cálculo es que antes del mediodía tiene que estar solucionada esa situación”.

Desde el Puesto de Mando Unificado, Velasco también se refirió a la captura de Fabián Echavarría Rangel , alcalde de Yondó (Antioquia), quien fue detenido en posesión de una considerable suma de dinero.

Se trataría de alrededor de 150 millones de pesos en efectivo, en billetes de 50.000 y 100.000, cuando fue requerido por las autoridades en el departamento, no supo explicar la situación.

“Desde el gobierno siempre hemos respetado la presunción de inocencia. Él tendrá que explicar por qué iba en un carro precisamente de la Unidad Nacional de Protección. La suma exacta no sé, pero inicialmente nos hablan de 150 millones de pesos en efectivo”, dijo.

El Ministro añadió que En el Valle del Cauca hubo otra captura en días recientes. “También en El Meta, en Casanare y en otros lugares de Colombia. En Barrancabereja, también en Santander”, dijo.