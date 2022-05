A alcalde (e) de Medellín no le informaron de reunión del gobierno distrital

De nuevo hay tensión entre el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo y miembros del gabinete. Esta vez un nuevo encontrón se registró con la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, que no puso en conocimiento de Restrepo la realización de una reunión de gobierno con los secretarios de despacho y los directores de los entes descentralizados de la alcaldía.



La tensión se evidenció en un chat de WhatsApp, que el mismo suspendido alcalde Daniel Quintero Calle difundió en Twitter. Juan Camilo Restrepo afirmó que se dio cuenta por redes sociales, como no debía hacerse y reiteró que se deben conservar las formas mientras él sea el encargado.

"Ayer domingo me entero, por redes, de manera extraoficial, como no debe de ser, porque no se puede olvidar que mientras que yo sea el alcalde encargado de la ciudad de Medellín por lo menos debe haber unas formas, pero también unos elementos de forma como es decirle al alcalde (e), vamos a realizar una reunión donde va a estar ampliado no solamente los secretarios de despacho, sino los directores de los centros descentralizados", expuso Juan Camilo Restrepo.

El alcalde encargado manifestó que el chat era privado, pero que la secretaria había decidido hacerlo público y ante el cual el suspendido Daniel Quintero afirmó que: "El alcalde enviado por Duque contra la voluntad popular de Medellín ha prohibido a la secretaria de Gobierno reunirse con el resto de secretarios en reunión semanal de seguimiento del Programa de Gobierno. Medellín resiste. #Día4".

"Me llevó la situación de conocerlo por medios informales y por supuesto, como debe de ser, le comunicó a la secretaria de Gobierno que esa reunión no está avalada por quien en este momento encarga la institucionalidad como alcalde encargado de la ciudad de Medellín". añadió el mandatario encargado.

A su turno, Villamizar apuntó que Restrepo no preguntó el objeto de la reunión y aseveró que no le importa Medellín. "Solo quieren devolvernos al pasado, recuperar EPM para los contratistas corruptos y los paramilitares condenados y frenar la construcción de la Medellín Futuro", dijo en su cuenta de Twitter.