A ingeniero que sigue desaparecido en Antioquia le cancelaron el contrato laboral

Al ingeniero contratista de Hidroituango, Andrés Camilo Peláez Yepes, le cancelaron el contrato laboral, pese a que hace un mes y medio, cuando se encontraba en San Andrés de Cuerquia, desapareció.

Claudia Yepes, su madre, contó a este medio de comunicación que, aunque la empresa indicó que continuaría apoyando las investigaciones, decidió cancelar su contrato.

"Se lavaron las manos, o sea, mi hijo trabajaba con ellos, en cuerpo presente y ahora que no está, entonces bueno, ya se acabó el contrato, chao. Yo ya no sé qué hacer, esta gente tan inhumana, si el está desaparecido, lo que necesitamos es encontrarlo y él quedo desprotegido de seguridad social y de todo", indicó Yepes.



"Desde el Consorcio Energía Colombia WSP fueron muy enfáticos en decir que ellos estaban haciendo las cosas bien y que tenían su pull de abogados", agregó la mujer.

A su vez, la madre contó que desde su desaparición en la madrugada del 4 de abril, las autoridades están investigando, pero aún no hay pistas sobre su paradero.

"La Fiscalía pues está haciendo sus investigaciones, con el Gaula y la Sijín, pero realmente no, las investigaciones no dan como resultados, no arrojan nada fijo, usa señal, una pista que nos dé como con el paradero de él, seguimos como en el limbo", manifestó Yepes.



Cabe recordar que Peláez Yepes fue visto por última vez en la madrugada de ese 4 de abril en un establecimiento comercial, departiendo con personas de la zona, pero después de ello, no acudió a su trabajo a la mañana siguiente, por lo que notaron que había desaparecido. Desde ese momento, ha habido plantones e incluso, recientemente, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 10 millones por información de este hecho.