A Medellín podrían llegar hasta 300 indígenas desplazados de Chocó tras amenazas de grupos armados

Una comunidad indígena embera katío del Carmen de Atrato, Chocó, llegó a Medellín tras las amenazas por parte de grupos armados, en este caso, al parecer de las AUC. En total son 65 personas pertenecientes a 15 familias, de ellos 37 son niños y hay seis mujeres gestantes.



La Personería de Medellín alertó que 300 personas es total, según dicen los líderes indígenas, posiblemente estén en camino a Medellín por las mismas amenazas.



"Manifestaron inicialmente que se encontraban en la ciudad de Medellín porque necesitaban garantías de seguridad en su comunidad. En vista de que los días 10 y 11 de mayo fueron intimidados por grupos al margen de la ley con disparos, marcaciones en las viviendas, entonces a partir de esto la comunidad entra en un confinamiento", dijo Sonia Peña, Líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería de Medellín.



Los indígenas fueron llevados en la noche de este miércoles a un albergue de la Alcaldía de Medellín, según confirmó la Personería.



Esto luego de una reunión con la Alcaldía de Medellín, la Unidad de Víctimas y las instituciones competentes para abordar el tema, en la que se tomó la declaración, se activaron las rutas y en estos momentos, la comunidad el 18 está instalada en el albergue Hogar Feliz de la Administración Municipal.



"Lo primero es articular acciones no solamente con la ciudad de Medellín, sino también con el departamento del Chocó, porque sabemos que hay instituciones que allá también pueden abordar y dar cuenta a esta situación para que no tengamos este tipo de eventualidades y la carga no esté sobre la ciudad para atender esta problemática", agregó Peña.