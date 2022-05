A mujer le dieron escopolamina en un bus cuando se dirigía a su trabajo

Sandra* salió de su casa en el municipio de Bello, como de costumbre, a las casi ocho de la mañana para ir a trabajar. En la travesía le toca abordar dos buses, uno de ellos en la Autopista Norte y el otro en el Centro de Medellín.

Ese día no vio nada raro y al ingresar al bus de Bellanita de transportes decidió sentarse al lado de una mujer, porque eso la hizo sentirse más segura. Antes de sentir un mareo muy fuerte, dolor de cabeza y dificultades para respirar; y de llegar a su destino, frente al edificio Los Espejos en la avenida Oriental, notó que la pasajera estaba inquieta, pero no le prestó atención a ese detalle. Allí, los síntomas hicieron de las suyas.

"Vi que el bus se vació, porque yo me quedé en la parte de atrás y yo le dije al conductor que por favor no me fuera a dejar salir sola, porque tenía dolor de cabeza fuerte, el mareo y me empecé a sentir perdida (...) yo me empecé a sentir muy angustiada y en mi angustia le dije al conductor que no me dejara salir sola del bus y la gente del bus salió, se cerraron las puertas y hasta ahí recuerdo", contó la mujer a RCN Mundo.



La mujer, de 35 años de edad, destacó la labor del conductor y del despachador, que, al notar su estado, la socorrieron. El despachador le dio agua con azúcar y la llevó a una farmacia, además de dar aviso a sus familiares, que la llevaron la Clínica Antioquia de Bello para que recibiera atención médica. Luego del triage, el personal médico consideró que esto no era urgencia, por lo que la mandaron a casa con una cita prioritaria.

"A hoy, porque eso ocurrió el jueves de la semana pasada, todavía a veces tengo lapsos donde no me siento como cómoda donde estoy, porque me siento perdida, de alguna manera y me voy acordando de momentos de lo sucedido. Fueron tres médicos los que me vieron para poder llegar a la conclusión de que yo había tenido un suceso con escopolamina y que lo que estaba era intoxicada", contó la víctima.

Sandra relató que, a raíz de lo sucedido, ha tenido acceso a otras historias de personas a las que les han suministrado escopolamina. Una de ellas también fue en el centro, en la avenida Oriental, cuando a la hija de una de sus conocidas, una señora mayor le quitó todo su dinero.



Con miedo, zozobra y aún lagunas mentales, además de dolores de cabeza quedó la mujer, que teme que algo así le pueda pasar también a su hija de 15 años. Antes de este suceso, en tres ocasiones más vivió momentos de terror. Uno de ellos, en la avenida Oriental hace una semana, cuando notó que un hombre la perseguía cuando ella esperaba un bus hacia el barrio Belén. Por eso, habló de las secuelas.

"Es tan delicado que hay personas que quedan muy mal, quedan ciegas, el doctor decía que quedaban con crisis nerviosas altas (...) El médico que me atendió dijo que posiblemente fue que me lo pudieron haber aplicado en un splash, en algo así. Porque yo no recibo nada, yo soy para donde voy voy, yo si debo ayudar a alguien lo primero que hago es mirar bien", agregó la mujer.



La víctima envió un mensaje a las mujeres de la ciudad para que se cuiden, estén alertas en todos los sitios, incluyendo el transporte público y les cuenten a los conductores, despachadores, autoridades u otras personas que puedan auxiliarlas.



A la fecha, en Medellín están bajo investigación 94 casos de hurto relacionados con escopolamina o por inducción de fármacos en Medellín, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).



*Se omiten otros datos de su identidad, por su solicitud de la víctima.