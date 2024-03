Admiten demandan contra reestructuración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Juzgado Catorce Administrativo Oral Del Circuito de Medellín admitió una demanda instaurada por funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de declarar nula la creación de 128 cargos.

El juzgado también admitió el estudio de los actos administrativos correspondientes a la modificación de la escala salarial y la modificación del Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta.

De acuerdo con los argumentos de los demandantes, para definir el Manual de Funciones no se elaboró un estudio técnico; la implementación de la planta de personal se hizo sin contar con el certificado de viabilidad presupuestal previa y para definir la escala de remuneración no se elaboró nuevo estudio técnico a pesar de su necesidad al no haber adoptado la planta de cargos de 352 plazas de empleos.

En su momento, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá indicaron que con esta reestructuración sería “Una planta que se considera moderada, en el sentido que es la mínima requerida para el cumplimiento de la misión, las funciones y los objetivos del proceso de planeación”.

La administración anterior solo solicitó crear 25 cargos, de los 128 que fueron solicitados en la modernización, plazas que ya se encuentran ocupadas.

Entre los nuevos funcionarios se encuentra, María Yorladis Ruda Otálvaro, madrastra de Esteban Restrepo, excandidato a la Gobernación de Antioquia por Independientes y Liliana Saldarriaga Castrillón, como profesional universitaria, quien es cuñada de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

De acuerdo con el auto, la parte accionada deberá aportar todas las pruebas que pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder.