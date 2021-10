Ahora somos el coco de Hidroituango: Contralor tras señalamientos por futuros retrasos

El contralor general, Felipe Córdoba, se refirió a los problemas que enfrenta Hidroituango luego de que dos de las constructoras de este proyecto entraran en proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, argumentando que el reciente fallo por 4,3 billones de pesos, tiene un innegable impacto patrimonial.

El funcionario aseguró que los problemas que enfrenta este proyecto obedecen a las deficiencias detectadas y no a los recientes fallos de responsabilidad fiscal que ha interpuesto la Contraloría: "No veamos la problemática en el actuar de un órgano de control. Aquí la fiebre no está en las sábanas”.

Córdoba agregó que: “No le echemos la culpa a un organismo de control que lo que está cumpliendo es su función constitucional, ahora la Contraloría es el coco de toda esa obra. Entonces nosotros somos malos porque hacemos y malos porque no hacemos".

Cabe mencionar que hace unos días el vicecontralor, Julián Ruiz, también se refirió al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría a raíz de los problemas del proyecto Hidroituango, defendiendo el trabajo de ese organismo de control.

El funcionario rechazó algunos señalamientos en los que se le atribuye a la Contraloría la responsabilidad por futuros retrasos en las obras.

En ese sentido recordó que entre 2008 y 2011, antes de que la Contraloría empezara a vigilar el proyecto de esta hidroeléctrica , ya se presentaba un retraso de seis meses, asociado a variaciones en el diseño de las vías de acceso y otros rezagos.