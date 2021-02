Alcalde Daniel Quintero asegura que Medellín "no es de propiedad de tres empresas"

Quintero señaló que, en cuanto a la recuperación de recursos de Hidroituango, avanza el proceso. Parte de los daños en la hidroeléctrica deberán asumirlo las aseguradoras y buscan que los constructores sean quienes asuman el costo restante.

Habló de una reunión que tuvo con el expresidente César Gaviria y las críticas que recibió al respecto. Dijo que es un alcalde independiente y que se reunirá con quien desee, ya que no tiene que rendirle cuentas a ningún sector en específico.

"Yo me reúno con quien quiera porque esa es la ventaja de ser independiente. Si mañana invito a Petro a tomar un café será exactamente igual. ¿Y de qué hablaremos? Pues del país, que es del tema del que hay que hablar hoy en día y pedir consejos, hay que pedir consejos", expuso.

Agregó que "a mí me ha tratado de poner todos los jefes del mundo; en campaña decían que mi jefe era Petro, luego dijeron ahorita que era Luis Pérez, luego que César Gaviria, una vez me vieron reunido con Fajardo, entonces que Fajardo (...) en el caso del alcalde de Medellín no obedece a nadie".

Sobre las acciones realizadas recientemente en EPM, el alcalde de Medellín explicó que en cuanto al cambio en la gerencia se hizo de forma legítima y basada en la ley, teniendo en cuenta sus competencias en la junta directiva.

"Los ciudadanos eligen a un alcalde para que gobierne y en el caso particular de EPM la Constitución también es clara en que es el alcalde el nominador en relación al gerente de EPM y, finalmente, al que le toca responder", declaró en la entrevista.

"En el caso de Hidroituango (...) se estaba tejiendo una maraña societaria, un cambio de uno de los consorciados, en este caso Camargo Correa, que tiene 55% del consorcio y en la última adenda nos hacen un cambio, lo que hacen es que ponen a una empresa más chiquita", reveló.

"Pero, además, hacen un cambio para que el domicilio de esa empresa quede en Brasil y no en Colombia. Eso tiene unos impactos en relación a cuál es el tribunal desde el cuál se resuelve el pleito, si es nacional o internacional. Esa es la batalla en la que estamos al interior", adujo.

Finalmente, el alcalde Quintero señaló que las decisiones al respecto cayeron mal en algunos sectores por lo que se han generado enfrentamientos políticos. Destacó el nombramiento de Mónica Ruiz Arbeláez en la gerencia (e) de EPM.