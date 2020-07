Alcalde de Girardota, Antioquia, tildó de "imposición" la cuarentena de fines de semana

Como una “imposición”, calificó el alcalde de Girardota, Diego Agudelo Torres, el decreto de la Gobernación de Antioquia que ordenó la cuarentena los dos próximos fines de semana en los diez municipios del Valle de Aburrá.

El mandatario local aseguró que se debe tener un equilibrio entre economía y salud, y advirtió que la medida restrictiva los viernes, sábados y domingos destruirá 260 empleos en la localidad.

Agudelo Torres negó que la cuarentena haya sido una decisión concertada con todos los alcaldes. Por eso, llamó al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, para solicitarle que excluyera a Girardota del decreto, petición que fue negada.

"Fue negada la solicitud de no incluir a Girardota en este decreto. No tenemos otro camino sino respetar la institucionalidad, a nuestro gobernador y a las directrices que él imparte. Lo siento como una imposición, no fue algo concertado, fue algo impuesto y así se lo hice saber a él", dijo en un Facebook Live.

A diferencia de los demás municipios, en Girardota se mantiene el ‘pico y cédula’ los viernes, sábados y domingos para la compra de medicamentos y víveres. En esta localidad hay 45 casos activos de la enfermedad.

Cuarentena los fines de semana

Uno de los argumentos para la expedición del decreto es que el 70 por ciento de los contagiados en Antioquia se concentra en los diez municipios del Área Metropolitana, siendo Medellín la que tiene más positivos.

Además, la ocupación de las camas de cuidados intensivos viene en alza y ya se ubica en el 79 por ciento. El propósito con el aislamiento es afrontar la fase más crítica del pico de la pandemia en el departamento.