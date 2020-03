Alcalde de Medellín ayudará a hombre multado por vender aguacates en la calle

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a un vendedor ambulante que va a ser multado por la Policía en el barrio Los Colores de Medellín, por violar la cuarentena obligatoria. El adulto mayor llevaba una carreta con aguacates, cuando fue sorprendido por los uniformados que adelantaban operativos de control por el Mall Nuevo Mundo.

En el video aficionado de 51 segundos se escucha al desesperado hombre decirle a la patrullera que él necesita trabajar para pagar la comida y el arriendo, y que no tiene la ayuda del Gobierno Nacional.

"Haga el comparendo que quiera. Cómo que no puedo trabajar. Respete a la gente. ¡Dónde está la ayuda del Gobierno, dónde está! Que uno no puede trabajar. ¿Me va a pagar el arriendo, me va a pagar la pieza?", dijo el hombre a la uniformada.

En Medellín la policía multó a un hombre mayor que vendía aguacates. No sé cómo esperan que los ciudadanos se queden en sus casas cuando la mitad del país vive en la informalidad y la precariedad laboral @QuinteroCalle ¿Debe elegir la gente entre morir de hambre o contagiarse? pic.twitter.com/WkeMXwa63b — Jessica (@estoacaquees) March 29, 2020

Al ver las imágenes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se comprometió a buscar al señor y garantizarle techo y alimentación para que no tenga que salir a trabajar. Reconoció que son “difíciles momentos para millones de personas”, pero les pidió mantenerse aislados para que no pongan su vida en alto riesgo.

Vamos a buscar al señor, me comprometo a que no le faltará ni techo ni alimentación. Son difíciles momentos para millones de personas. Sin embargo, el no debe salir porque pone en alto riesgo su vida. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 30, 2020

Las imágenes tienen más de 15 mil reproducciones y centenares de comentarios de solidaridad con este vendedor ambulante, que refleja las dificultades económicas que viven muchas personas en la cuarentena.

Por directriz del Gobierno Nacional, la Policía adelanta recorridos por la ciudad para que la gente acate el aislamiento que busca evitar el contagio del coronavirus. La sanción por infringir la medida es de 930 mil pesos.