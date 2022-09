Alcalde de Medellín se disculpó por su comentario sobre uso de tacones

Polémica generó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un trino en el que muestra con una imagen de rayos x, de cómo queda el pie de una persona al usar tacones y por ende, los daños que pueden causar.

Los twitteros lo criticaron por haber acompañado la imagen con la frase “Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas”.



"Las mujeres nos ponemos tacones porque queremos, no por lo que los manes prefieran. Recójase, men", fue una de las respuestas a su trino. "A las mujeres lo que menos les interesa es 'cómo las prefieren'", dijo otro twittero.

Al respecto, pidió disculpas en la mañana de este lunes durante el consejo de gobierno, en el que afirmó que lo dijo por salud y con cariño, pero admitió que no debió haber usado la palabra “preferimos”.



"Yo lo hice en un acto de cariño, por las mujeres, pero además por la salud de las mujeres, es un tema de salud digamos osteomuscular y de salud municipal o distrital. Pero utilicé la palabra "preferimos y las mujeres no se tienen que vestir para que nosotras las prefiramos de una manera o de otra, es para que se sientan bien, punto", dijo Quintero Calle.



A su turno, la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz, agregó que es muy importante el mensaje de que "las mujeres podemos vestirnos y ser como queramos ser". "Y ese siempre ha sido el norte que hemos tenido en esta Alcaldía y en la Secretaría de las Mujeres", agregó la funcionaria.



También hubo internautas que apoyaron el comentario del alcalde. "Pues a eso no se refiere el tweet, se refiere al daño que hace un tacón, al igual que el daño del cigarro, a los que fuman los preferimos sin cáncer no es algo que tenga que ver con machismo", respondió a las críticas.

La imagen habría sido tomada de la cuenta "Enséñame de ciencia", que publicó un hilo en Twitter sobre los efectos de usar tacones, advirtiendo que el cuerpo humano no está dispuesto para este complemento.