El funcionario también señaló que es necesaria la expedición de un documento Compes, que le permita a esos municipios de frontera usar recursos públicos de forma humanitaria, para atender a los migrantes que se desplacen a esas poblaciones.

“Nosotros solo les estamos apoyando con el tema de salud, alimentación no les brindamos porque no se pueden coger recursos del municipio donde no tenemos autorización y podemos incurrir en una falta. Yo personalmente no me atrevo a acudir a los recursos del municipio, porque además no tenemos”, dijo.

El alcalde de Necoclí (Antioquia), Jorge Tobón, manifestó que el Gobierno debería visitar esa población para que conocer de primera mano la situación que están enfrentando sus habitantes. “Que hablen con los migrantes, que sepan qué piensan”, concluyó.