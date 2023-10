Alcalde (e) de Medellín asume el cargo con investigaciones en la Procuraduría

El designado alcalde de Medellín, Óscar Hurtado, se posesionó en el cargo luego de la salida de Daniel Quintero, teniendo un proceso disciplinario pendiente con la Procuraduría.

El 10 de agosto, el organismo anunció que iniciaba una investigación contra Hurtado como secretario de Hacienda de la capital de Antioquia por presuntamente haber omitido pagar los aportes pensionales de funcionarios de la entidad.

La Procuraduría informó que este proceso fue abierto con el objetivo de verifica la información publicada en medios de comunicación, en la que se asegura que la administración municipal incumplió durante varios periodos hacer los aportes correspondientes a los diferentes fondos pensionales del país.

Este caso tiene el propósito de confirmar la posible vulneración del secretario al derecho a la protección y al trabajo a los servidores públicos de la alcaldía, a través de la presunta desatención para realizar los desembolsos mensualmente.

Pese a esto, Hurtado aseguró en su primera declaración como mandatario local que no tiene ningún proceso disciplinario, pues resaltó que siempre se ha desempeñado en transparencia.

“Llevo más de 40 años trabajando en lo publicó y en lo privado, nunca he tenido una sanción, nunca he tenido una mancha o una tacha de corrupción, entonces quiero dejar eso claramente para que eso no sea el debate, o sea me pueden investigar y todo, pero ese no es el debate”, señaló el funcionario.

Además señaló que tiene muy claro cuáles son sus funciones, que conoce muy bien la ciudad al igual que la propuesta de Gobierno y afirmó que está preparado para realizar un empalme con el nuevo alcalde elegido por la ciudadanía.

Finalmente, en ese pronunciamiento resaltó que conoció de la renuncia del exalcalde Daniel Quintero el sábado cuando salió el decreto y desmintió que Quintero Calle le hubiera comentado sobre su renuncia el pasado viernes 29 de septiembre.