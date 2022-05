Alcalde (e) de Medellín suspendió actualización de datos del programa ''Medellín Me Cuida''

Luego de que, en redes sociales, los ciudadanos se quejaran de mensajes de textos que les llegaba a sus celulares, en los que se les solicitaban datos para el programa Medellín Me Cuida, el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo suspendió esta actualización de información mientras sea época electoral.

En los micrófonos de RCN Radio, Restrepo indicó que solicitó al secretario de Tecnología del municipio de Medellín frenar este proceso de recolección de datos, luego de recibir quejas de ciudadanos molestos con este requerimiento de la Alcaldía.



El mandatario encargado aclaró que pidió frenar este proceso, no porque esté mal, sino porque genera molestia ad portas de la contienda electoral por la presidencia, cuyas votaciones son este domingo 29 de mayo.



(Le puede interesar: Daniel Quintero pidió medidas cautelares ante CIDH por su suspensión)



"Me llegaban muchas quejas a partir de que la gente se sentía incómoda, pues llamé al secretario y le dije que mientras estemos en un proceso electoral me suspenden esa reactivación de solicitud de información, no porque eso vaya a generar un daño al proceso electoral, sino que genera incomodidad en la comunidad, genera incógnitas", indicó Restrepo.

Aclaró que una vez pasen los comicios, se seguirá recolectando la información que necesita la Administración Municipal de manera habitual.