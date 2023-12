Alcalde encargado de Medellín retó a Fico Gutiérrez a debate público, tras críticas durante empalme

El alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, manifestó que la ciudad actualmente cuenta con la mejor ejecución fiscal y con los mejores índices de desempeño fiscal. Aseguró, además, que las calificadoras dan los mejores puntajes calificando la gestión financiera como sostenible.

Por eso, retó al alcalde electo, Federico Gutiérrez, a realizar un debate público para aclarar las dudas sobre el manejo de los recursos de la ciudad y le solicitó que se retracte de las acusaciones dadas a medios de comunicación, en las que manifiesta que en Medellín hubo un desfalco.

Hurtado cuestionó a Fico Gutiérrez por no asistir a ninguna de las 50 reuniones principales de empalme, ni a las 62 adicionales que se han realizado, enviando un equipo que no ha demostrado tener conocimiento de un empalme y que no han firmado acta del proceso, según dijo.

Sobre algunos cuestionamientos que han existido por el manejo de los recursos económicos de la administración distrital, Hurtado indicó que cuando recibieron la actual administración tenía una deuda externa de 191 millones de dólares.

Aseguró que entre 2013 y 2014, la ciudad había adquirió un crédito con la banca multilateral por 250 millones de dólares para la ejecución del Tranvía de Ayacucho y durante el periodo 2020-2023, realizaron el pago de más del 33 % de la deuda.

En el caso de Savia Salud, manifestó que “hoy, las deudas de Savia Salud, de las EPS Privadas, otras liquidadas, tienen al borde del colapso al sistema de salud. Desde el Distrito hemos apoyado a nuestras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, pero nuestros recursos no alcanzan".