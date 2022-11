El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostiene que para cumplir con los parámetros de evacuación Hidroituango no entraría en funcionamiento antes del 30 de noviembre.

Este viernes el alcalde de Medellín y además gerente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, advirtió que hay una alta probabilidad de que no se presente la evacuación de las comunidades aguas abajo de Hidroituango antes del 30 de noviembre.

Lea aquí: Alcaldes del Catatumbo respaldan reinicio de diálogos entre Gobierno y ELN

Aunque el mandatario asegura que el megaproyecto está listo para entrar en funcionamiento antes de la fecha límite establecida por la Comisión de Regulación de Minas y Energías, debe acogerse a la medida de evacuación de las comunidades de influencia establecida por la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD.

"Una vez ocurra la evacuación vamos a poder prender EPM, es probable, casi seguro, que esa evacuación no ocurra antes del 30 de noviembre. Si esa evacuación no ocurre antes de esa fecha, entonces entraríamos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creeríamos que sería injusto porque EPM ya está listo", aseguró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Lea también: Estamos listos para correr pero no preparados para que opere Hidroituango: habitantes de La Mojana

Frente a la declaración del director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo, Javier Pava quien asegura que el proyecto nunca va a ser estable, por alteraciones muy graves al macizo rocoso. Quintero coincidió con esta afirmación al asegurar que la megaobra “siempre va a tener una historia” y la represa siempre deberá estar monitoreada.

Sin embargo, EPM ha manifestado que no hay ningún riesgo de colapso del macizo rocoso por la entrada en operación.