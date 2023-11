Alcaldía de Medellín citó a junta extraordinaria para remover al gerente del Metro

Por su parte, el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez en su cuenta de X publicó un mensaje mencionando al presidente Petro, en donde le pide en nombre de la gente de Medellín y de Antioquia que no cometa ese error.

“Es cierto que usted sumado a la Alcaldía actual tienen mayorías para imponer un Gerente del Metro de Medellín. Esta es una entidad querida por todos. Es una entidad que se debe manejar desde el punto de vista técnico. Existe una responsabilidad inmensa para garantizar un transporte público de calidad a millones de usuarios. No tiene presentación que a casi un mes de que tomemos posesión André Julián Rendón y yo, se dé un golpe de Estado en el Metro”.

Además, Fico, invito al diálogo al mandatario de los colombianos y finalizó expresando lo siguiente “Se que no ha sido posible que hablemos. Por favor no le cobre a Antioquia nuestras diferencias ideológicas”.

El gobernador electo Andrés Julián Rendón, también se pronunció en la misma red social y manifestó “El Metro es sagrado, no es el momento que la Alcaldía que saqueó a Medellín ponga hoy sus tentáculos, con las mayorías del Gobierno Petro, sobre un tesoro y orgullo que les pertenece a todos los antioqueños”. Finalizó Rendón.