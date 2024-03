Alcaldía de Medellín y Embajada de EE.UU. acuerdan estrategias para proteger a turistas

Ante los diferentes casos de visitantes extranjeros que han sido víctimas de delitos en su estancia en Medellín, la Alcaldía y la Embajada de Estados Unidos en Colombia acordaron la implementación de una serie de medidas preventivas y de alerta para proteger a los turistas.

En la reunión en la que también estuvieron representantes del FBI, de la Fiscalía General de la Nación y de plataformas digitales que han sido usadas para captar a turistas que luego han sido asesinados, hurtados o estafados; se definió que en estas aplicaciones se mostrará un mensaje alertando sobre los peligros a los que están expuestos al usarlas. Además, se creará un canal directo entre los organismos de seguridad para facilitar el intercambio de información en casos de investigación y judicialización, que también lleven a identificar individuos que estén usándolas para engañarlos.

Adicionalmente, se dispuso que los ciudadanos estadounidenses podrán comunicarse a la línea de emergencias 911, desde la cual serán direccionados al 123, donde los atenderá una persona bilingüe; así como se mejorará la seguridad en aeropuertos, hoteles y servicios de salud.

Otra de las estrategias pensadas es que los turistas estadounidenses que vengan a Medellín y Colombia se registren con la Embajada de Estados Unidos e informen de situaciones extrañas o delitos a los que puedan enfrentarse. Así lo expresó James Dewey, portavoz adjunto de la Embajada de EE.UU. en el país, que invitó también a reportar los casos a las autoridades locales.

Todos esos compromisos conjuntos se irán revisando cada mes, con el objetivo de que haya un turismo sostenible y responsable en la ciudad.

El alcalde de Medellín además recalcó que, si una persona es culpable del homicidio u otro crimen contra un estadounidense, puede ser solicitada en extradición. Asimismo, indicó que el Gobierno de Estados Unidos fue claro en que, si uno de sus ciudadanos comete un delito en la capital antioqueña, también tendrá que enfrentarse con la justicia, y no en su país sino en Colombia.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, en el 2024, de 11 personas extranjeras que han perdido la vida en Medellín, tres corresponden a suicidios, cinco murieron por causas naturales y hay tres casos por establecer porque no hay señales de violencia física, y ''hasta que no esté el informe completo de Medicina Legal, no nos pronunciaremos directamente sobre eso''.