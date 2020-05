Alcaldía impugnará fallo que le ordenó modificar plataforma 'Medellín me cuida'

La Alcaldía de Medellín impugnará el fallo de un juez Penal con Función de Conocimiento que le ordenó eliminar de la plataforma ‘Medellín me cuida’ las preguntas que no están relacionadas estrictamente con la identificación, la información laboral y las condiciones médicas.

El despacho consideró que los datos como las personas con quien vive un ciudadano y su parentesco no deberían estar incluidos en el formulario.

Medellín ha sido ejemplo de efectividad en el uso de información para enfrentar la pandemia. Hoy un tribunal dice que no podemos pedir información clave en Medellín me Cuida para salvar vidas. Acatamos con respeto la decisión del tribunal pero no la compartimos.