[Video] Álvaro Uribe se fue a peluquear y casi le hacen el ‘siete’ paisa

El video tuvo lugar en una barbería del barrio Moravia de Medellín, donde se encontraba haciendo un recorrido en una de las zonas más deprimidas de la ciudad.

Uribe aprovechó su paso por este barrio para ingresar al sitio conocido como el salón Key, donde quiso hacerse un corte tradicional

Cuando inicia el video se escucha a una mujer diciendo “dichosos los ojos que lo conocen Álvaro Uribe", seguido a esto una mujer, entre gritos, pide que le realice el corte conocido como el siete, a lo que Uribe responde diciendo que él está muy viejo para eso.

"No me vaya a hacer el siete ni nada de eso, yo me estoy muy viejo", dijo el expresidente entre risas.

En medio del corte, Uribe le pregunta al barbero, qué donde había aprendido a cortar el cabello, a lo que el joven le dice que viendo, que era empírico, por lo que el exmandatario abre los ojos y se ve su nerviosismo.

En otro momento una mujer le dice al barbero que le deja las colitas o le haga la cresta, por lo que Uribe responde sorprendido, "no, no, no, yo estoy muy viejo.

Al terminar corte, otra persona grita que quedó como 'copito johnson'. El video cuenta con más de 67 mil me gusta y 4263 comentarios.