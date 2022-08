Amplían horario de rumba en Medellín por Feria de las Flores

Este viernes inicia oficialmente la Feria de las Flores en Medellín, y la administración municipal tomó la decisión de ampliar el horario de apertura de algunos establecimientos comerciales, con el fin de que turistas y lugareños puedan disfrutar de todas sus fiestas.

La secretaria de Gobierno y Gestión del Gabinete de la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar, hizo el anuncio en las últimas horas y dio a conocer que los establecimientos de media mixtura podrán estar abiertos hasta las 4:00 de la mañana y los de alta hasta las 6:00 de la mañana.

“Sectores como Parque Lleras, Provenza, La 70, La 33, y La 68, que suelen abrir hasta las 4:00 a.m. podrán abrir hasta las 6 a.m. Algunos establecimientos que abren hasta las 2:00 a.m. podrán hacerlo hasta las 4:00 a.m., en sectores de las comunas Manrique, Robledo y Aranjuez”, indicó Villamizar.

Por su parte, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares - Seccional Antioquia) aplaudió dicha decisión y aseguró que la ampliación del horario de apertura de dichos lugares ayudará en la recuperación económica de la capital antioqueña.

“Es una muy buena medida que, sin lugar a dudas, podrá permitir que los establecimientos nocturnos tengan una oferta extendida de sus servicios para la ciudad”, manifestó el presidente de Asobares - Antioquia, Juan Pablo Valenzuela.