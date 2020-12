El derrumbe ocurrido en la mañana de este sábado en la Autopista Medellín – Bogotá comienza a visualizar la magnitud de la tragedia que afecta a varias personas, entre quienes fallecieron, quienes vieron afectadas sus viviendas y quienes buscan incansablemente a familiares que habrían quedado atrapados bajo los escombros, tierra y piedras.

En medio del paso de las horas tras este derrumbe han comenzado a conocerse videos que evidencian los momentos previos al accidente y otros que muestran exactamente el momento en que la montaña se viene abajo, taponando la vía y llevándose todo a su paso.

Los videos son impactantes y angustiantes, sin embargo, hay uno en especial que ha logrado conmover a decenas de personas tras observar la angustia de una mujer buscando a su hijo en medio de los escombros.

En un clip un hombre logra grabar unos segundos en que la mujer, en medio de una crisis nerviosa y su llanto logra expresar que busca a su hijo. Según la angustiada madre, su hijo, posiblemente, fue víctima del derrumbe.

Aunque en el video es muy poco lo que se le logra escuchar a la angustiada madre, a quien se refieren como Estela, se entiende que ella le habría advertido previamente (a su hijo) que se retirara del lugar.

El hombre que está junto a la mujer expresa que están tratando de ayudar, al tiempo que trata de detenerla para que no se meta en medio del derrumbe a realizar por sí sola la búsqueda.

“Estamos tratando de ayudar. Hay que ayudar. Pero espérese Estela. Tranquila, espérese que vamos a mirar a ver qué pasa”, dice el hombre.

“Peo es que yo no sé, le dije que se saliera de allá… No, mi niño no”, se escucha repetir a la mujer.

Posteriormente el video capta el momento en que la tierra con gran fuerza cae sobre la vía, tapando todo a su paso.