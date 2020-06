Aníbal Gaviria pedirá nulidad de medida de aseguramiento en su contra

El gobernador de Antioquia señaló que “yo creo que el fiscal está cometiendo grandes errores y este es el más grande, eso no le conviene a él ni al país. Esperamos que se corrijan los errores a que se cometan nuevos”.

Frente al proceso jurídico y al contrato de la Troncal de la Paz que lo tiene actualmente suspendido de su cargo, aseguró que nunca ha hecho nada indebido ni con ese, ni con otros contratos.

“Yo no cometí ningún delito y eso se va a demostrar. Eso es lo que más me duele que me hagan esta pregunta, una circunstancia como esta ya deja una cicatriz en mi familia y en el departamento. Ya de alguna manera el daño estará hecho y hay que poner el dedo en la llaga para hacer una justicia más justa”, precisó.

Anibal Gaviria reconoció que sí estuvo presente en reuniones con los contratistas que estaban al frente de la obra, pero en calidad de supervisor de la misma.

“No he firmado nada, eso es una de las cosas curiosas de todo este proceso. Los documentos fueron firmados por las personas que estaban encargadas de hacer esa función”, puntualizó.

Cabe mencionar que el pasado 16 de abril a través de videoconferencia, Anibal Gaviria rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, para explicar los pormenores de ese contrato firmado en el 2005, cuando ocupó por primera vez el cargo, en reemplazo de su hermano Guillermo Gaviria.

Dicho contrato por un valor de 41.000 millones de pesos, tenía como objetivo mejorar la Troncal de la Paz, en el tramo correspondiente a Caucasia - Puerto Berrío, el cual tuvo dos adiciones que según las investigaciones del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, sumarían más de 28.000 millones de pesos.