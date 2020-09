"Anterior administración ocultó información sobre póliza de Hidroituango": Daniel Quintero

Mientras se confirma la fecha de la conciliación entre EPM y el consorcio encargado de la construcción de Hidroituango, el alcalde de Medellì, Daniel Quintero, denunció que el documento que comprueba los errores constructivos en la megaobra, y que justifica la acción legal que pretende recuperar 9.9 billones de pesos, se conocía desde agosto de 2019.

En una publicación en Twitter, el mandatario local aseguró que el dictamen fue ocultado por personas que estaban interesadas en que no se demandara a la constructora y señaló que el texto se conoció durante la administración de Federico Gutiérrez, quien ha criticado las determinaciones de su sucesor en las últimas semanas.

Desde Agosto de 2019, siendo Alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de Reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 7, 2020



Luego, en otro trino, Quintero manifestó que “ durante meses, se engañó a la gente diciéndole que la demanda a Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, constructores de Hidroituango, afectaría las pólizas. Era falso”.

Durante meses se engaño a la gente diciéndole que demanda a Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa constructores de Hidroituango afectaría polizas. Era falso. Los mismos reaseguradores habían dictaminado la culpa de constructores, diseñadores e interventores. #LaVerdadEsQue — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 7, 2020



Pero no ha sido la única publicación del alcalde durante la mañana de este lunes. Minutos más tarde, el nombre de Federico Gutiérrez volvió a aparecer en el twitter del alcalde Quintero.



“Antiguos directivos de EPM, en la Administración de Federico Gutiérrez, acordaron que informe de reaseguradora no fuera integrado al proceso como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos en órganos de control” puso el mandatario en sus redes sociales.



La nueva junta directiva de EPM decidió que la empresa debe continuar con la demanda con la que se espera recuperar el dinero que la empresa ha ocupado en la atención a la emergencia, luego de la obstrucción en el túnel auxiliar de desviación.

El pasado 31 de agosto, Federico Gutiérrez aseguró que “por que quiero a nuestra Medellín y por que me duele, es que opino sobre lo que está ocurriendo. La ciudadanía me conoce y sabe que mi propósito siempre ha sido unir y construir. No se trata de comprar peleas, pero no puedo callar ante tanta mentira”.



Antes de acudir al Consejo de Estado para que dirima el conflicto, será la Procuraduría la garante del proceso de conciliación entre las dos partes.