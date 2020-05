Antioquia reportó nueve casos recuperados, que volvieron a dar positivo para coronavirus

Por primera vez, en Antioquia se reportaron nueve casos de recurrencia del coronavirus desde que llegó la pandemia. Los siete contagiados de Medellín, uno de Copacabana y otro de Envigado, dieron negativo a una segunda prueba de la enfermedad y estaban incluidos en la estadística de recuperados.

Sin embargo, nuevamente tuvieron síntomas asociados a la enfermedad o dan positivo a otra prueba.

Así las cosas, estos pacientes ingresan otra vez a la estadística de activos y tienen que retornar a su cuarentena obligatoria. La epidemióloga de la Gobernación de Antioquia, Marta Londoño, dijo que se debe mantener el distanciamiento social, especialmente, en casos sospechosos.

"Por favor, no circulen entre los municipios. No salga a la calle si tiene una gripe o un malestar general, cuide a su familia (...). Si a usted le han hecho una prueba para coronavirus, quédese en casa, no se movilice dentro del municipio de Medellín ni afuera", señaló.

Las autoridades de salud indicaron que la recurrencia de los casos es un fenómeno que ocurre en el mundo con este tipo de pandemias.

Antioquia tiene 501 contagiados del coronavirus, 391 recuperados y 104 activos, según el más reciente reporte del Ministerio de Salud. Medellín es el municipio más afectado. Actualmente, hay diez pacientes hospitalizados.

Caso en Turbo

El alcalde de Turbo, Andrés Felipe Maturana, canceló la reactivación económica y comercial en el municipio debido a que ya se confirmó el primer caso de COVID-19. Se trata de un hombre 30 años de edad, proveniente de Barranquilla, y quien llegó a esa localidad del Urabá antioqueño para laborar en una obra que se adelanta en el casco urbano.