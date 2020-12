Anuncian toque de queda en Medellín durante Navidad y fin de año

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció nuevas estrictas medidas que buscan hacerle frente a la pandemia en la ciudad.

Según las recientes decisiones, Medellín tendrá un toque de queda especial durante las festividades de Navidad y fin de año, con las cuales se espera controlar la indisciplina ciudadana que ha propiciado un aumento de casos de coronavirus durante la temporada decembrina, lo cual ha despertado nuevamente las alarmas en la ciudad y entidades de salud.

Según explicó el alcalde Quintero, la medida regirá los días 24, 25 y 26 de diciembre e igualmente aplicará para los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. El horario de este toque de queda será entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m., para cada día.

La decisión en la ciudad fue compartida por el propio mandatario local, quien explicó los horarios a través de su cuenta en la red social Twitter.

En su mensaje, Quintero hizo un llamado a la responsabilidad y el autocuidado para evitar contagios durante estas fechas en que suelen presentarse aglomeraciones o violación a las medidas de distanciamiento.

De igual forma pidió a los ciudadanos evitar visitas a familiares, pese a que esta fecha es tomada como una oportunidad para reunirse con seres queridos. Entre las otras recomendaciones importantes está no compartir copas y no dar abrazos.

Atención: Medellín tendrá toques de queda preventivos los días 24, 25 y 26 de diciembre de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. cada día. Y nuevamente, el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en el mismo horario. Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos.