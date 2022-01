Apelarán absolución de músico antioqueño por caso de presunto aborto no consentido

En un fallo de primera instancia, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín absolvió a Andrés Felipe Muñoz, baterista de Tr3s de Corazón, del delito de aborto no consentido. El próximo 22 de marzo de 2022 será la lectura de la sentencia en la cual la abogada de la denunciante apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín.

La investigación inició cuando una amiga quedó embarazada tras una relación con el líder barrista a quien acusó de haberle dado un jugo con una sustancia que le provocó la pérdida del bebé en febrero de 2018, según su relato.

Sin embargo, Andrés Felipe Muñoz siempre ha sostenido que es inocente de estos señalamientos y afirmó que se trata de una denuncia llena de mentiras.

¿Qué dice la denunciante?

La abogada de la mujer, Paola Duque, aseguró que está dispuesta a acudir hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de mantenerse el sentido del fallo absolutorio en una segunda instancia. "Vamos a apelar confiando en que se tengan mejores elementos de juicio y que le asista una real incorporación de un enfoque de género y menos sesgada frente a lo que se logró probar en juicio. En caso de ser necesario, llegaremos hasta la instancia de la casación".

La abogada agregó que el juez absolvió al procesado con el argumento que la mujer "había reportado un sangrado anterior a la ingesta de la sustancia abortiva y que no era posible determinar si el aborto fue por este sangrado o por la ingesta. El Estado le falló (...). La mujer probó que su embarazo sí era viable y su bebé hubiese nacido así tuviera el sangrado".

¿Qué dice Felipe Muñoz?

Tras conocer la absolución, Andrés Felipe Muñoz agradeció a quienes lo han apoyado durante los cuatro años del juicio y reiteró que es inocente. "Estoy contento, estoy feliz porque soy inocente, la justicia colombiana lo ha demostrado. No quiero ser triunfalista y quiero mantener la serenidad (...). Es importante respetar los debidos procesos y, en este caso, es indispensable que un juez se pronuncie, como lo hizo a mi favor".

El músico agregó que "pudimos demostrar con un gran rigor científico que ese aborto se trató de un embarazo anembrionario, era un embarazo no viable, que no tenía embrión, es decir, no tenía posibilidades de seguir adelante".

Según la defensa, no se pudo comprobar que la botella presentada en el juicio como prueba es la misma que Muñoz le dio a la mujer y menos que contuviera la sustancia que le habría provocado la pérdida del bebé.