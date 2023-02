De nuevo quedará en vilo si a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo y a otras dos personas, un juez le dictará casa por cárcel o libertad por el caso del millonario contrato de 'Buen Comienzo', porque, aunque estaba programada la audiencia para este martes, fue aplazada por segunda vez.

La solicitud fue hecha al juzgado 39 penal de Medellín sobre las 8:49 de la mañana, por lo que este notificó que esa diligencia que iba a desarrollar la Fiscalía 296 seccional no se realizará a las 5:10 de la tarde de este martes y por ende será reprogramada en los próximos días.



Recordemos que la secretaria Alexandra Agudelo, la exdirectora técnica del programa para Buen Comienzo, Lina María Gil; y al representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, les investigan por la presunta malversación de 1,300 millones de pesos de un contrato de 'Buen Comienzo'.



Le puede interesar: Fuerza pública investigada por secuestro de 3 fiscales en Antioquia



Por lo pronto, se conoce que les imputarían los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, aunque desde la Alcaldía han argumentado que el proceso judicial no debería avanzar, si se tiene en cuenta

El principal argumento de Agudelo es que el contrato investigado aún no ha sido liquidado y no se presenta desviación de fondos. Aclaró recientemente que, aunque ya terminó la ejecución del contrato, este no ha sido liquidado por las alertas que en un momento fueron emitidas por la Contraloría.



Además lea: El Bagre: Enfrentamiento entre grupos armados dejó una persona muerta

Precisamente ese ente halló un presunto detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en su auditoría a la alcaldía de Medellín, la interventoría reveló algunas irregularidades en la ejecución del mismo relacionadas con quejas como demoras en la entrega de algunos productos, su mal empaque y diferencias en la facturación de algunos productos.

El pasado 23 de enero, se suspendió la última diligencia, debido a que Gómez Montoya manifestó que su abogada no podía asistir porque estaba incapacitada.