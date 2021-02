El exalcalde de Yalí en dos periodos, Óscar Alonso Mira Jiménez, recibió varios disparos cuando estaba a las afueras de la casa de sus padres en el sector La Argentina, zona urbana de este municipio del Nordeste antioqueño.

El dirigente político fue el mandatario de esta localidad entre 2001-2003 y 2008 -2011. Actualmente, era abogado litigante.

El alcalde de Yalí, Luis Norberto Piedrahita Llano, rechazó el homicidio de Mira Jiménez, quien era un reconocido líder del Nordeste. Afirmó que había sobrevivido a dos atentados en su contra en los últimos meses.

"Una persona que fue dos veces alcalde del municipio. Había sufrido dos atentados. Esto fue en zona urbana, al frente de la casa de mamá de él. Hay que tener calma, confiar en que las cosas mejoren. Es un hecho muy lamentable porque era un líder muy conocido de la localidad y del Nordeste antioqueño", indicó.

Uno de los atentados ocurrió a finales de diciembre de 2019, cuando Óscar Mira se movilizaba en un vehículo en compañía de un menor de 11 años a las afueras de Yalí.

Un hombre le disparó y sufrió heridas en el brazo izquierdo y en el antebrazo derecho. El niño salió ileso. En ese momento, denunció que recibió amenazas de muerte.

"Cuando salía del pueblo, apareció un hombre armado. No sé si había más. Dispararon contra la camioneta. A mí me impactaron con dos o tres tiros. He recibo amenazas y ya lo puse en conocimiento de la Fiscalía para que investigue eso", dijo Óscar Suárez en ese momento.

Con este caso, son dos los homicidios que ocurren este año en Yalí, y el primero en zona urbana. Las autoridades locales expresaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en esta localidad.