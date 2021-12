Sofía Cadavid Henao, de 18 meses, fue asesinada el 17 de diciembre de 2020 en Rionegro, oriente antioqueño.

Ese día, su padre, Diego Cadavid, la llevó a dar un paseo y ambos desaparecieron. Horas después, el hombre apareció aduciendo que estaba desorientado y llevó a los investigadores al lugar donde estaba el cuerpo de la bebé, según informó la Alcaldía en ese momento.

El dictamen de Medicina Legal concluyó que Sofía murió por asfixia mecánica y un golpe contundente en el cráneo.

El abogado de la familia, Hugo Mejía, aseguró que el próximo 16 de febrero serán los alegatos de conclusión de la defensa y la Fiscalía y se conocerá el sentido del fallo por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro.

"El sentido del fallo tiene que ser condenatorio, porque en ningún momento la defensa pretendió determinar que él no cometió ese delito. El argumento es que estaba bajo una circunstancia psicológica, pero no se pudo probar porque no tenía un historial clínico que diera cuenta de antecedentes psiquiátricos. El propósito era mandarlo para un clínica", señaló.

Hugo Mejía explicó que Diego Cadavid es sindicado de homicidio agravado y feminicidio. Sin embargo, consideró que "lo único que faltó fue la desaparición forzada. Medicina Legal me dio la razón porque una prueba dijo que él había drogado a la niña para poder matarla".

Si Diego Cadavid es declarado culpable de homicidio agravado, enfrentaría una pena aproximada de 37 años y si además es condenado por feminicidio, aumentaría a 50 años de cárcel.

A raíz de esta tragedia, Luisa Henao, mamá de la bebé, creó la Fundación 'Angelitos de Sofi', que ayuda a madres y niños en estado de vulnerabilidad con ropa, juguetes y productos de aseo personal.

En su momento, la mujer rechazó la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la cadena perpetua para violadores y niños.

"No son ustedes quienes sufren día a día con la pérdida de los más indefensos. Nosotras, las mamás que hemos perdido a nuestros pequeños, vamos a continuar con la lucha y no descansaremos hasta que se haga justicia, sean condenados y paguen por lo que hicieron", puntualizó.