Así fue la despedida del 'Rey del Despecho' en Medellín

Con una caravana multitudinaria desde el Instituto de Medicina Legal, al norte de Medellín, acompañada por el Cuerpo de Bomberos, la fuerza pública y por supuesto sus seguidores, inició el último adiós a Darío Gómez, 'el Rey del Despecho', quién falleció este 26 de julio tras sufrir complicaciones cardíacas.

Sobre las 9:30 p. m. el cuerpo sin vida del cantante llegó al coliseo Yesid Santos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot para permenacer en cámara ardiente hasta la medianoche.

Cientos de seguidores se encontraban desde las primeras horas de la mañana ya apostados sobre las puertas de ingreso al escenario deportivo para despedirse de su ídolo, el cual solo lograron ver de cerca cuando se habilitó el acceso para el público en general que empezó a desfilar sobre el escenario principal donde se encontraba el féretro, en el extremo norte del coliseo.

"Ese era mi sueño y él se lo merece, si me mojo no importa", expresó María Victoria Restrepo, una de las primeras seguidoras en la fila a quien no le preocupó la lluvia que por buena parte de la noche cayó sobre el occidente de la ciudad.

Según información entregada por parte de la Organización Sayco Acinpro, coordinadora logística de los actos fúnebres de Darío Gómez, sus restos permanecerán en cámara ardiente hasta la medianoche de este jueves.

Durante este día a partir de las 11:00 a. m. se tiene preparada una presentación artística en la que participarán reconocidos cantantes de música popular y sobre las 4:00 p. m. en un acto protocolario, autoridades de gobierno municipales y departamentales rendirán su respectivo homenaje.

Durante todo el día viernes la familia del cantante tendrá un espacio intímo para despedirse de él y se espera que sobre el medidodía del próximo sábado 30 de julio se lleve a cabo su inhumación en el cementario Campos de Paz al suroccidente de la capital antioqueña.