Así inició la exigencia del carné de vacunación en negocios del centro de Medellín

En un recorrido por el Centro de Medellín, RCN Radio constató que en la mayoría de los restaurantes y las cafeterías no están exigiendo el carné de vacunación para el ingreso de los clientes.

Según el decreto 1408, expedido por el Gobierno Nacional, el documento es un requisito para acceder a los establecimientos públicos y privados que impliquen asistencia masiva.

Los que sí están acatando la medida son los casinos. Judy Andrea Hoyos, administradora de uno ubicado en La Playa con Sucre, aseguró que el vigilante es el encargado de pedir la cédula y el carné.

"Estamos exigiendo a la entrada que muestren el carné. Siempre son mayores de 18 años y les pedimos el documento, sea digital o físico. En parte, es un buen control porque nos estamos cuidando y nos ayuda a controlar la pandemia", señaló.

Más de un apostador se quedó con las ganas de ingresar al casino, porque no tenía el carné, como fue el caso de un extranjero que llegó con un grupo de amigos. "Ayer vinimos y jugamos como dos horas. Hoy llegamos y en la entrada me pidieron el carné y no lo tenía. Me dijeron que no podía entrar, que lo disculpara", sostuvo.

A las afueras de un restaurante, un cliente contó que no le exigieron el carné para comprar las almojábanas para el desayuno. "No me exigieron el carné. Pienso que es muy incómodo sacarlo todo el tiempo, pero sí lo deberían exigir".

En Medellín hay 3.500 bares y restaurantes que deberán exigir el carné de vacunación, según Asobares capítulo Antioquia. La medida aplica para bares, restaurantes, cines, discotecas, billares, conciertos, casinos, bingos, estadios, ferias, museos y parques de diversiones.