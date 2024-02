Audio revela el trato que daba presunto feminicida a Laura Isabel Lopera

El pasado sábado 10 de febrero del presente año la Policía Nacional, encontró el cuerpo de una mujer al interior de una maleta, los hechos ocurrieron en el barrio La libertad, ubicado en la comuna ocho de Medellín. De acuerdo con las autoridades, la mujer asesinada sería Laura Isabel Lopera Osorio, de 19 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 31 de enero en el barrio la Aurora, en el occidente de la ciudad.

Autoridades pudieron establecer que el sospechoso es un hombre canadiense con cerca de 50 años de edad, identificado como Jesse Wiseman, quien sostenía una relación sentimental con la joven desde hace aproximadamente 3 meses. Según el hermano de la mujer asesinada, el hombre vivía en apartamentos alquilados y el cuerpo de la joven apareció en el apartamento donde vivía desde el mes de diciembre. De igual forma las autoridades confirmaron que, el principal sospechoso del crimen habría escapado desde el Aeropuerto El Dorado con destino a Guatemala.

El coronel Eder Sánchez, oficial de supervisión se pronunció sobre este feminicidio, y manifestó que "Frente a este caso infortunado que se presenta, decirles que es una investigación que se continúa con la Fiscalía General de la Nación; y toda nuestra capacidad investigativa, de control y recolección será puesta a disposición de la Fiscalía para esclarecer este caso que se lamentablemente se presenta".

Cabe mencionar que en las últimas horas se conoció un audio que reveló datos adicionales a este caso de feminicidio de Laura Isabel Lopera.

"Put* madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy put* enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas... debeees escucharme, venga, y vamos resolver todos (sic), no me hablas por put* WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic), párate", se puede oír en el audio compartido.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expuso que ya se tiene identificado al ciudadano canadiense pareja de Laura Isabel Lopera que es el presunto feminicida.

De igual forma Federico Gutiérrez indicó que, aunque no se tiene una orden de captura en contra del canadiense Jesse Wiseman, se está trabajando para que se dé una circular azul de Interpol que permita conocer más acerca de este, su prontuario y que la búsqueda no solo se haga en Colombia, sino que sea una labor transfronteriza, teniendo en cuenta que el sujeto se fue a Guatemala. Así lo aseveró Gutiérrez.

En ese sentido, el alcalde de Medellín señaló que en la ciudad se vienen dando diferentes casos de feminicidios, que en el año 2024 ya serían tres. Por eso Federico Gutiérrez reiteró que en Medellín son bienvenidos quienes vengan a hacer turismo responsable, pero quienes cometan delitos, van a ser juzgados y enviados a la cárcel aquí.

Recordemos que hace menos de un mes, fue capturado un soldado regular responsable también del homicidio de su pareja sentimental quien fue hallada en una maleta en el barrio Doce de Octubre.