Aumento en el caudal preocupa a las comunidades aguas abajo de Hidroituango

Nuevamente las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto Hidroituango permanecen en zozobra por el aumento en los caudales del río a propósito de las precipitaciones del Fenómeno de La Niña.

Algunos pobladores de las zonas más cercanas al afluente hídrico se han trasladado a casas de amigos por el temor a una avenida torrencial.

Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos denunció que EPM, encargada del proyecto, está ocultando información a la comunidad. Asegura que el pasado lunes se abrieron las compuertas del vertedero sin previo aviso, lo que ocasionó que cinco personas quedaran atrapadas en el caudal.

Según Zuleta, "no sonaron las alarmas cuando abrieron las puertas del vertedero, eso hizo que mas o menos a las 6:30 de la tarde, cinco personas quedaran atrapadas en el agua. Hoy no estamos viendo un interés por la vida sino por la obra, no quisieron rescatarlos, las personas pidieron auxilio, pidieron que les lanzaran lazos y tuvieron que ser rescatados por otro pescador. Si no fuera por la comunidad misma la situación seria muy difícil".

Luego, en Puerto Valdivia, los habitantes aseguran que escucharon la sirena que da aviso de alguna situación de alerta; sin embargo, dicen que EPM no les explicó por qué la activaron.

"A la comunidad no le gusta que EPM mienta, no le gusta que digan que no sonó la alarma cuando ellos mismos la escucharon, que digan que el caudal no esta tan alto, que el alcalde salga a decir que antes tendríamos que agradecerle porque sin ese embalse tendríamos inundaciones, no le gusta que desconozcan las dinámicas del río", denunció la vocera de Ríos Vivos.

Empresas Públicas de Medellín explicó que el aumento del caudal, característico de la temporada de lluvias, no representa por ahora una alerta para las comunidades, pues los márgenes corresponden a los estándares que se pueden controlar.