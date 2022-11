Aún falta un trayecto para que Hidroituango genere electricidad, asegura Aníbal Gaviria

Más información: Recuperan equipos que fueron robados a Juan Luis Guerra en Bogotá

Añadió que por el contrario, "lo que se ha comprobado es que no existieron esos fenómenos y por ello doy pruebas concretas, la prueba concreta es el pago de la compañía de seguros. Una compañía de seguros no paga 4,3 billones de pesos si hay corrupción, una compañía de seguros no paga 4,3 billones de pesos si hay una improvisación, o una mala planeación que dio al traste, o que produjo la contingencia".

Explicó que "la compañía de seguros investigó en una forma exhaustiva como lo hacen siempre y después de la investigación, aceptó que allí se produjo un siniestro”, dijo.

Finalmente, el gobernador señaló que "¿Por qué si los seguros de Hidroituango estaban tan bien contratados por más de 14 billones de pesos de cobertura, solo se acordaron $4,3 billones? Que respondan los que deben responder, yo dejo la pregunta para el país y de allí podrán salir muchas de las respuestas de cuáles son los intereses y quiénes son los interesados”, manifestó.