Autoridades de Necoclí piden al Gobierno controles para el ingreso de migrantes a Colombia

Con al menos 15.000 migrantes represados y el colapso del alcantarillado y los servicios de salud, las autoridades de Necoclí le propusieron al Gobierno de Colombia implementar restricciones para el ingreso de esta población al país, así como Panamá.

Hace un mes, ambas naciones acordaron que máximo 500 extranjeros diarios podían entrar al país Centroamericano. Sin embargo, 1.500 llegan cada día a este municipio del Urabá lo que hace imposible evacuarlos con la misma velocidad.

El director de Gestión del Riesgo de Necoclí, César Zúñiga, afirmó que no ven una solución a corto ni mediano plazo a la crisis humanitaria y sanitaria que vive el municipio, cuando llegan decenas de buses con migrantes que buscan atravesar el Golfo de Urabá y el Tapón del Darién.

"Esa es nuestra mayor petición al Gobierno Nacional: controles en las vías. Todos los días llegan, llegan y llegan. No entendemos el porqué no existen controles. Somos un municipio muy pequeño y estamos llenos. No estamos pidiendo que no lleguen sino que sea de una manera controlada. Vemos que el Gobierno no ha hecho los controles pertinentes", señaló.

La mayoría de los extranjeros son haitianos que dejaron su país hace más de diez años por el terremoto. Llevan mucho tiempo viviendo en Suramérica, como en Brasil o en Chile. Ahora buscan instalarse en Estados Unidos para tener un mejor futuro.

En su travesía, Colombia es un territorio de tránsito, al cual ingresan por las fronteras especialmente con Ecuador y Brasil, por donde no hay restricciones como las de Panamá.

Esto genera el represamiento en Necoclí, donde las empresas de transporte marítimo venden máximo 500 tiquetes en lanchas por día, cuando tienen la capacidad de movilizar el doble.