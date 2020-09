Autoridades en Antioquia buscarán enfrentar la emergencia climática

En febrero pasado, el hoy suspendido gobernador Aníbal Gaviria, declaró la emergencia climática en Antioquia. Esto debido a que el departamento emite 23 millones de toneladas de gases efecto invernadero al año, y solo se absorben 10 millones, es decir, hay un déficit negativo de 13 millones.

Con esto, Antioquia es el primer departamento en emisión de gases, pero también el primero en absorción de los mismos.

Por esta razón, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, presentó las 100 acciones que desarrollará la administración departamental para mitigar los efectos del cambio climático, las cuales se concentran en siete sectores: agricultura resiliente, energía y transporte sostenible, biodiversidad, competitividad, desarrollo urbano, gestión del riesgo y educación, cultura y recreación.

"Nuestro planeta está enfermo y esa enfermedad nos obliga a buscar las causas por las cuales se declaró la emergencia climática en Antioquia, intervenir esas causas con grandes acciones lideradas desde el Gobierno de Antioquia y en unos días, con el comité de expertos, avanzar en la definición en las grandes medidas para el corto y mediano plazo para buscar soluciones a la emergencia del cambio climático en Antioquia", agregó.

Según la Gobernación, los sectores que más contribuyen a la emisión de estos gases son el agropecuario, forestal, industria o manufactura, transporte, saneamiento, residencial, entre otros.

Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, le hizo un llamado a los ciudadanos para que desde sus hogares también contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

"Si cambiamos los focos por luminarias led, si apago la luz del dormitorio que no estoy necesitando, si desconecto el equipo o apago el televisor; si separo las basuras, si no uso plásticos de un solo uso, si recojo el agua para regar las planta; si comparto el vehículo con el vecino, si uso transporte público, si no desperdicio alimentos o si siembro un árbol, también estoy contribuyendo a cuidar nuestro planeta", puntualizó el mandatario.