Autoridades en Antioquia no descartan una cuarentena en los próximos días

El próximo miércoles 7 de abril habrá una nueva reunión en la Gobernación de Antioquia con voceros de los 125 municipios y los empresarios, para evaluar la situación de la pandemia y determinar si es necesario aumentar las restricciones para los próximos días.

Si continúan disparados los contagios y la ocupación de Unidades Cuidados Intensivos (UCI), se adoptarían nuevas medidas como un cierre total o el denominado 'modelo de acordeón'.

Más información: Decretan toque de queda de once horas en dos regiones de Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, pidió a los habitantes extremar el autocuidado para evitar restricciones más estrictas que afectarían la economía.

Una de las posibilidades es volver al esquema de cuatro días laborales por tres de cuarenta los fines de semana.

"En este momento no descartamos una medida de cierre completo para los días que vienen (...) Estamos modelando escenarios como los que tuvimos el año pasado de posibles acordeones en los fines de semana. Si no tiene que salir, no salga. Nosotros como autoridades tomamos las decisiones, pero depende de cada uno acatarlas", señaló.

Lea además: Hijo de concejal de Chigorodó (Antioquia) murió de covid-19 en Perú

Como los resultados de las restricciones se conocen siete días después de implementarlas, en esta reunión del miércoles se evaluará si funcionó o no el toque de queda de la semana anterior que empezaba a las 12 de la noche. Solo a mediados de abril, se sabrá el resultado de la restricción durante el tiempo que inició a la 5 y las 6 de la tarde.