Autoridades incautaron 28 tortugas hicoteas y cuatro pericos reales en el Bajo Cauca antioqueño

Corantioquia, en conjunto con otras autoridades ambientales y la fuerza pública, intensificaron los operativos de sensibilización y control en diferentes puntos de la jurisdicción, con el objetivo de prevenir el delito de comercialización y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre que se incrementa durante Semana Santa.

Como resultado de estas acciones, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron tres allanamientos en la subregión del Bajo Cauca, donde se logró la incautación de un Chigüiro, cuatro Pericos reales, una Cotorra, 28 tortugas hicoteas, las cuales ya fueron devueltas a su hábitat natural y 107 kilos de carne de Chigüiro para ser comercializada.

La directora General de Corantioquia, Liliana María Taborda González, hizo presencia en la zona para iniciar el proceso administrativo sancionatorio en contra de los presuntos responsables y dijo además que por este delito ya hay personas capturadas que están siendo procesadas de acuerdo a lo establecido por la ley.

“Gracias a la Policía Nacional por este importante resultado, tendremos cero tolerancia frente a estos casos que atentan contra nuestra fauna silvestre, seguiremos realizando estos operativos con el fin de proteger la vida de las especies, la invitación es a la no tenencia, no compra y no comercialización de flora y fauna silvestre”, expresó Liliana Taborda González.

Corantioquia indicó que seguirá haciendo presencia en los diferentes puntos de la Jurisdicción, educando a los viajeros y sensibilizándolos frente a la importancia de no afectar la biodiversidad. Piden denunciar estos delitos en contra la fauna o flora silvestre en el 123 de la Policía Nacional.