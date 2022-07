Autoridades no cerrarán, por ahora, playas en la región del Urabá por paso de la tormenta Bonnie

Aunque organismos de Gestión del Riesgo en Antioquia prevén lluvias, vientos y oleaje por cuenta del paso de la tormenta tropical Bonnie, desde la capitanía del Puerto de Urabá manifestaron que en las playas de esta zona hasta el momento no se tienen previstos cierres ni restricciones.

Según Enrique Manuel Herrera, capitán del Puerto de Urabá y del Darién, para este 2 de julio se esperan condiciones meteomarinas estables con olas entre los 1.2 y 1.7 metros de altura y con vientos entre los 3 y 10 nudos, por lo cual no habrá medidas restrictivas.



"No se tendrá restricción, la navegación se permitirá desde las 7 de la mañana, hasta las cinco de la tarde, igual en la zona de bañistas se permite que todo el personal de turistas que llegue al Urabá realicen esta actividad sin ningún problema", indicó Herrera.



Por ahora, para todos los turistas que llegan a los municipios como Necoclí y Turbo en Antioquia y Capurganá en Chocó es a que hagan uso del servicio de transporte marítimo legal.



"La recomendaciones para realizar actividades marítimas en la región es realizar todo movimiento desde los muelles autorizados de Turbo, Necoclí, Capurganá y asímismo utilizar a las empresas legalmente constituidas y avaladas por la Dirección General marítima", sostuvo el capitán del Puerto de Urabá y del Darién.



Si bien desde esta subregión costera de Antioquia se entrega un parte parcial de tranquilidad, en Antioquia los organismos de gestión del riesgo continúan en alerta, la misma que han anunciado para los 125 municipios que se encuentran en riesgo por fuertes lluvias y vientos. El río Cauca, a la altura del municipio de Caucasia está en alerta roja por altos caudales.