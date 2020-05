Los habitantes de la parte baja de la comuna 2 (Santa Cruz), nororiente de Medellín, deberán permanecer aislados y en cuarentena rigurosa obligatoria, tras un brote identificado de coronavirus.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hay 30 pacientes diagnosticados con la enfermedad que pertenecen a tres grupos familiares, 16 de ellos de un mismo núcleo.

El alcalde Daniel Quintero aseguró que se trata de un aislamiento adicional en esa comuna, aunque no aclaró la zona geográfica exacta, sus habitantes no podrán salir para evitar la propagación del virus, pues en el lugar se concentra un brote particular, el único importante en la ciudad.

"La Policía y el Ejército van a estar acompañándonos, ellos van a recibir apoyo alimentario y no vamos a dejar que salgan. Será algo similar a lo que se hizo en la Plaza Minorista para contener la propagación del virus", señaló el mandatario local.

Insistió Quintero en que "ese brote de coronavirus focalizado en familias se presentó el Día de la Madre, se reunieron para visitar a sus madres y esas fueron las consecuencias".

Entre tanto, con el apoyo del Ejército y la Policía vigilarán el cumplimiento de la cuarentena y se les garantizará la alimentación a los habitantes para lograr la permanencia en los hogares. El uso del tapabocas será obligatorio y durante todo el día.

Mientras tanto, en la zona se terminan de tomar las muestras para identificar o no posibles casos positivos del virus. Además, bajo vigilancia médica permanecen quienes la semana anterior resultaron contagiados con la enfermedad, tras no cumplir con las restricciones establecidas.

Una familia tiene 16 contagiados

En las comunas 2 -Santa Cruz y 13 -San Javier de Medellín, 30 habitantes dieron positivo a la prueba de coronavirus, convirtiéndose en los nuevos focos de contagio de la ciudad.

La autoridad sanitaria confirmó que los casos están concentrados en tres grupos familiares, donde uno de ellos, tiene a 16 integrantes enfermos.

La líder de Epidemiología de la Alcaldía de Medellín, Rita Almanza, explicó que la propagación del virus en estas dos comunas estaría relacionado con la reapertura de sectores económicos y el incumplimiento de la ciudadanía en el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.

"En la última semana hemos observado un aumento en el número de casos de COVID-19 en la ciudad, especialmente, en los últimos dos días. 30 de estos nuevos casos corresponden a brotes de tres grupos familiares, 16 de estos casos en una sola familia. Queremos recordar que la apertura de unos sectores de la economía no significa el fin de la pandemia porque si no tomamos medidas de aislamiento social, los casos van a seguir incrementándose", señaló.

La Secretaría de Salud realiza el cerco epidemiológico y monitorea la evolución de los contagiados para hacer la contención de la pandemia en estas zonas. En la última semana hubo un incremento del 20 por ciento en los casos positivos en Medellín, en parte, por estos nuevos brotes.